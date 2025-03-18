مسؤول إسرائيلي: الهجوم على غزة مستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية

الثلاثاء 18/مارس/2025 - 05:55 ص

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم على قطاع غزة سيستمر طالما كان ذلك "ضروريًا"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية قد تتوسع إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية.

وأضاف المسؤول أن القصف الإسرائيلي استهدف قادة من المستوى المتوسط في حركة حماس ومسؤولين في قيادتها، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وانتشار على جميع الجبهات.

من جانبه، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس، محذرًا من "عواقب وخيمة" إذا لم تطلق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها. وقال كاتس: "عدنا للقتال وسط رفض حماس إطلاق سراح الرهائن وتهديدها للجنود الإسرائيليين"، مضيفًا: "إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن، فإن أبواب الجحيم ستفتح في غزة".

وأعلنت إسرائيل أن الغارات الجوية المكثفة التي شنتها على القطاع فجر الثلاثاء جاءت ردًا على "رفض حماس المتكرر" إطلاق سراح الرهائن، متوعدة بتصعيد عسكري أشد خلال الفترة المقبلة.