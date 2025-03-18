بحوزتهما مليون قطعة.. ضبط عاملين بالفيوم يديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية

تمكنت وحدة مباحث مركز الفيوم من ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية، عُثر بداخلها على كمية كبيرة من الألعاب النارية المُعدة للبيع في الأسواق بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في عزبة العرب التابعة لدائرة المركز.

وتصل عقوبة تصنيع أو الاتجار في الألعاب النارية بشكل غير قانوني إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

كانت معلومات وردت إلى الرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، بقيام كلا من "مصطفى. ب. ا. س. أ"39 سنه، عامل محل الهوية قرية النزلة ـ الشواشنة، و"باسم. ن.ب. ت."25 سنه، عامل ومحل الهوية قرية النزلة ـ مركز الشواشنة، ويقيمان بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز ويديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، بمعرفة اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي، وبإخطار اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، كلف على الفور تقنين الإجراءات اللازمة واستخراج آذن نيابة لضبط المتهمان.



وقامت قوة بقيادة الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز ومعاوني وحدة المباحث على محل المتهمان سالفا الذكر وبالتفتيش تبين انهما يديران ورشة لتصنيع الألعاب النارية المحظورة ومتخذين القرية ستارا لإدارة نشاطهما المحظور بعيدا عن محل اقامتهما وضبط كمية كبيرة من المواد الكيميائي التي تستخدم في تصنيع الألعاب النارية، وكذلك ضبط نحو مليون قطعة ألعاب نارية قاموا بتصنيعها تمهيدا لتوزيعها بالسوق السوداء قبل عيد الفطر المبارك" صواريخ رمضان" للبيع بالمخالفة للقانون.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة برقم 7894 لسنة 2025 جنح مركز شرطة الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.