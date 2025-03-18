فقدان سائحة بريطانية إثر اندلاع حريق على متن قارب غوص في تايلاند

أفادت السلطات التايلاندية الاثنين بفقدان سائحة بريطانية؛ إثر اندلاع حريق على متن قارب غوص كانت تستقله في المياه الواقعة قبالة جزيرة "كو تاو".

وقال مكتب العلاقات العامة التابع لمقاطعة "سورات ثاني" - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إن القارب كان يحمل على متنه 22 شخصا، 16 سائحا واثنان من أفراد الطاقم ومدربان للغوص واثنان من مساعديهما، عندما شب حريق في غرفة المحرك أثناء وجود القارب في المياه الواقعة قبالة جزيرة "كو تاو".

وأوضح المكتب أن السلطات شكلت فريقا للبحث عن السائحة المفقودة، التي تدعى ألكسندرا كلارك؛ مشيرا إلى أنه فور تلقي البلاغ بشأن الحريق، قام المكتب البحري لمقاطعة "سورات ثاني" بالتنسيق مع قوارب خاصة ومتطوعين للمساعدة في إخلاء السائحين وأفراد الطاقم ونقلهم إلى قارب آخر.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان صحفي - أنها تقدم كافة أشكال الدعم لأسرة البريطانية المفقودة في تايلاند، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية هناك، فيما جاري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.