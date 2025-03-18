رسوم ترامب الجمركية على الأخشاب تدفع تكاليف بناء المنازل الجديدة للارتفاع

تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين - بعضها مُطبّق بالفعل والبعض الآخر سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة - إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء المستخدمة في مشاريع بناء المساكن الجديدة وتجديد المنازل.

وقالت الرابطة الوطنية لبناة المنازل في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية، إنه من المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية تكاليف بناء منزل عائلي واحد في البلاد بما يتراوح بين 7500 و10000 دولار.

وسيؤثر ارتفاع التكلفة سلبًا على الطلب في وقتٍ لا يزال فيه سوق الإسكان الأمريكي في حالة ركود، ويضطر العديد من شركات البناء إلى تقديم حوافز باهظة للمشترين لزيادة المبيعات.

وشهدت أسعار مواد البناء، بما في ذلك الأخشاب، ارتفاعًا ملحوظًا، على الرغم من تأجيل البيت الأبيض فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأخشاب إلى 658.71 دولار لكل ألف قدم لوح خشبي في 4 مارس الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

ويعد توقيت الرسوم الجمركية سيئًا للغاية لشركات بناء المنازل وقطاع تجديد المنازل، حيث إن ذلك الوقت من العام هو الأكثر ازدحامًا بمبيعات المنازل، وقد أدى احتمال نشوب حرب تجارية إلى اضطراب سوق الأسهم وإثارة المخاوف بشأن الاقتصاد، ما قد يدفع العديد من الراغبين في شراء المنازل إلى العزوف عن الشراء وتضخم تكاليف مشاريع البناء.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت - في وقت سابق الشهر الجاري - عن تأجيل فرض رسومها الجمركية البالغة 25% على بعض الواردات من المكسيك وكندا، بما في ذلك الأخشاب اللينة، لمدة شهر، بينما دخلت رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من الصين حيز التنفيذ بالفعل، كما أنه في 12 مارس الجاري، بدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم - و50% على الواردات من كندا.