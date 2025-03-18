اختتام زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى كينيا

قام فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بزيارة كينيا كجزء من تقييم الأداء الاقتصاد للبلاد وإجراء مشاورات مع الجانب الكيني.

وذكر صندوق النقد الدولي - في بيان الإثنين- أن فريق البعثة تواصل مع السلطات الكينية بشأن التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية.

وأشار الصندوق إلى أنه تلقى طلبًا رسميًا لبرنامج جديد من السلطات الكينية وسيتواصل معها في المستقبل القريب.

ووجه الصندوق الشكر للسلطات الكينية على تقديم العون للبعثة، حيث التقى فريق بعثة الصندوق مع رئيس البلاد، ورئيس مجلس الوزراء مبادي نجونجو، ومحافظ البنك المركزي الكيني بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الوكالات الحكومية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.