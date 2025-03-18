استشهاد عضو المكتب السياسي لحماس أبو عبيدة الجماصي وعائلته جراء غارة إسرائيلية

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، باستشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أبو عبيدة الجماصي، وعائلته، جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم.



وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه قد أصدر أوامر للجيش بشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار تصعيد عسكري جديد ضد الحركة.