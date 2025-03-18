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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد عضو المكتب السياسي لحماس أبو عبيدة الجماصي وعائلته جراء غارة إسرائيلية

البوابة نيوز
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أفادت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، باستشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أبو عبيدة الجماصي، وعائلته، جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم.

وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه قد أصدر أوامر للجيش بشن غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار تصعيد عسكري جديد ضد الحركة.

فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أبو عبيدة الجماصي