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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حمادة هلال يحسم الجدل: "المداح 5" هو الأخير ولا أحداث غريبة في التصوير

حمادة هلال
حمادة هلال
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أكد الفنان حمادة هلال أنه لا يوجد جزء سادس من مسلسل "المداح"، وأن آخر جزء هو الجزء الخامس، الذي يُعرض حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا قرار الجهة المنتجة للعمل.

ونفى حمادة هلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء أمس الإثنين، حدوث أي أشياء غريبة كما يُشاع داخل موقع التصوير أو أثناء التصوير، مؤكدًا أنه من المنطقي أن تصيب الطلاسم من يقولها، إلا أنه لم يُصب بأي أذى، قائلًا: "المفروض أكون أُصبت بأذى، لكن الحمد لله، لم يحدث ذلك".

وتابع هلال: "الحمد لله، لدينا شيخان من الأزهر للمساعدة ومراجعة أي شيء داخل العمل".

يُذكر أن مسلسل "المداح 5" من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج. ويشارك في بطولته حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.

حمادة هلال المداح 5