إقبال غير مسبوق على "الليلة الكبيرة".. وأنغام الشباب مع ذوي الهمم يتألقون بساحة الهناجر

انطلقت فعاليات الليلة الحادية عشرة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته التاسعة، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار " من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وشهدت الليلة إقبالا جماهيريا كبيرا غير مسبوق على عرض أيقونة فن العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" وامتلأت ساحة العرض عن أخرها بالجمهور، والعرض يعد مشاركة معتادة كل عام فى برنامج هل هلالك، من البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ويقدمه مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي.

وتألق فريق "شباب لايف" بفرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، في الليلة الحادية عشرة للبرنامج، بمجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية، منها: "يونس، خدني الحنين، أما براوة، نعناع الجنينة، أم الدنيا"، ومقاطع من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، تغنى بها "عماد كمال، أحمد الأمير، وكمال كمال"، وذلك تحت إشراف الفنان وليد الحسيني مدير عام الفرقة .

كما شارك فى الحفل أبناء "مؤسسة رتيبة الحفنى" لذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة علا عبيد، بعدد من الفقرات الفنية تشمل غناء جماعي لمقطوعات من أشهر الأغانى الوطنية وأغانى رمضان، واستعراض "رمضان"، وفقرة التنورة، تدريب وقيادة كورال للفنانة صدفة كامل، تصميم الاستعراض للفنان حسين سامي، تدريب الاستعراض للفنان إبراهيم عثمان والفنان كريم شريف.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب .

ويقام ضمن برنامج فعاليات "هل هلالك" فى نسخته التاسعة، يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج، بهدف الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته.

وانطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية، توجه وزارة الثقافة هذا العام دعوة عامة للجمهور، لمشاهدة فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا، ويستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الجمهور يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم ٢٦ رمضان.