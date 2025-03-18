جمهور الحديقة الثقافية يحتفي بمسرحية "انهم يزرعون البيض" للكاتب محمد زناتي.. صور

احتفى جمهور الحديقة الثقافية، بالكاتب المسرحي محمد زناتي ومسرحيته "انهم يزرعون البيض"، مساء أمس الإثنين، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية.

وقد شارك زناتي الجمهور بالعديد من الأسئلة التي تسعى للكشف عن تفسير النص وأدار حفل التوقيع مدير إدارة النشر الكاتب الحسيني عمران، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وتدور أحداث هذا النص حول مجموعة شخصيات قد تم اتهامهم بأنهم سيارات قد عملت مخالفات جسيمة وهم طوال أحداث المسرحية يحاولون اثبات أنهم بشر وليسوا سيارات.

ومن الجدير بالذكر أن المسرحية عن سلسلة نصوص مسرحية من إصدارات الإدارة العامة للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إدارة الدكتورة سامية حبيب.