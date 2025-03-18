انطلاق خيمة القيادات الشبابية بمحاضرة عن الأمن القومي وعروض فنية في شمال سيناء

انطلقت أمس الإثنين، فعاليات اليوم الأول من خيمة القيادات الشبابية، وذلك بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، في تجمع شبابي مميز يهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وصقل مهارات الشباب. برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، تلاه محاضرة حول تحديات الأمن القومي في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، قدمها اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وأدار الجلسة الإعلامي رامي سعد، مذيع قناة راديو مصر.

عقب الجلسة، أقيم إفطار جماعي، تلاه أمسية رمضانية تخللتها عروض فنية متميزة، شملت الغناء، التنورة، والفن التعبيري، قدمتها فرق مراكز الشباب بمحافظة القاهرة، مثل مركز شباب التجمع الأول ومركز شباب الزاوية الحمراء. كما شهدت الأمسية عروضًا لمواهب القيادات الشبابية لأبناء شمال سيناء في الإنشاد ورقصة التنورة.