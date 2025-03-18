اتحاد الكرة الطائرة يوقع غرامات مالية على القطبين وإنذارًا بالشطب للاعب الزمالك

أصدر اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، بيانًا منذ قليل أعلن فيه عقوبات الأهلي والزمالك بعد اللقاء الأول من سلسلة نصف نهائي بطولة الدوري للموسم الحالي.

وجاء في البيان ما يلي:

يسعى الاتحاد المصري للكرة الطائرة دائمًا إلى عودة الجماهير، باعتبارها عصب الحياة الرياضية وروح المباريات.

إلا أن مباريات السوبر المصري (رجال) و(سيدات) وقبل نهائي الدوري الممتاز (رجال)، التي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، شهدت أحداثًا ومشاحنات بين اللاعبين والجماهير، أسفرت عن تلفيات كبيرة في الصالة التي استضافت المباريات.

ووفقًا للائحة التنظيمية لمسابقات الاتحاد لموسم 2024/2025، وبعد الاطلاع على تقارير حكام المباريات، ورئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد (الحكم العام)، ورئيس اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين (المراقب العام للمباراة).

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بجلسته العادية رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ وجلسته الطارئة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ اعتماد قرارات اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين بالاتحاد وهى:

1. إقامة مباريات الدوري الممتاز رجال والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨

والأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ علي مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفي

( بدون حضور جماهيري ).

معاقبة لاعب نادى الزمالك رقم (٢٢) / محمد مصطفي كامل عيسي ( لعبه) بغرامة ماليه قدرها ٢٥٠،٠٠٠ جنية ( مائتين وخمسون ألف جنية) عما بدر منه تجاه جماهير النادي الأهلي خلال لقاء الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/١٦ قبل نهائي الدوري العام (مع إنذاره بالشطب في حاله تكرار ذلك مستقبلا).

3.

معاقبة لاعب النادي الأهلي رقم (١) / مصطفي جابر عبد السلام بغرامة ماليه قدرها

١٠٠،٠٠٠ جنية ( مائة ألف جنية ) عما بدر منه تجاه جماهير نادى الزمالك خلال لقاء السوبر المصري رجال يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٩

(مع إنذاره بالشطب في حاله تكرار ذلك مستقبلا ).

توقيع غرامه ماليه على جماهير النادي الأهلي قدرها ١٠٠،٠٠٠ جنية ( مائه ألف جنية )

عما بدر منها خلال المباريات. توقيع غرامه ماليه على جماهير نادى الزمالك قدرها ١٠٠،٠٠٠ جنية (مائه ألف جنية )

عما بدر منها خلال المباريات. مخاطبة نادي الزمالك بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير نادى الزمالك خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفي

مبلغ ٢٢٣،٥٠٠ ج ( مائتين وتلاته وعشرين الف وخمسمائة جنيه )

مخاطبة النادي الأهلي بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير النادي الأهلي خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفي بمبلغ

١٤٥،٠٠٠ جنية ( مائة وخمسة وأربعين ألف جنية ).

8. إحالة شكوى النادي الأهلي وشكوى نادي الزمالك إلى اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين بالاتحاد.