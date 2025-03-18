بتوجيهات من نتنياهو وكاتس.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته على غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الأخير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات لجيش الاحتلال بتكثيف عملياته العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي: "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات الجيش وجهاز الشاباك هجومًا واسعًا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع غزة، وسيتم نشر تفاصيل إضافية لاحقًا".

كما أصدر الجيش بيانًا إضافيًا كشف فيه عن تغييرات في الإرشادات الدفاعية للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وذلك بعد تقييم الوضع الأمني. ووفقًا للبيان، سيتم تحويل هذه المناطق من حالة "نشاط كامل" إلى "نشاط محدود"، مما يعني تعليق الأنشطة التعليمية. في المقابل، ستظل مناطق النقب الغربي ولخيش الغربية تحت تصنيف "نشاط كامل" دون تغيير.

ودعت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال السكان إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الإرشادات المحدثة متاحة عبر بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية.