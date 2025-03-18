روبيو يحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية

حمّل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران مسؤولية هجمات جماعة “الحوثيين” اليمنية على السفن الأمريكية.

وقال روبيو في حديث لإذاعة "فوكس نيوز راديو"، يوم الاثنين: "ما كان للحوثيين أن يهددوا أسطولنا والسفن التجارية بدون دعم من إيران. وهم تعلموا صناعة المسيرات والأنظمة المتطورة المضادة للسفن، لكن التكنولوجيا والتمويل يأتيان من إيران".

واعتبر روبيو أنه "لولا إيران لكانت تهديدات الحوثيين تقتصر على صراعات داخل اليمن وحسب".

وأضاف أن من الضروري "محاسبة إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب أعلن بوضوح أن إيران ستواجه عواقب في حال استمرار الهجمات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستعتبر أي هجمات من قبل الحوثيين هجمات إيرانية، وتوعد إيران بـ "عواقب وخيمة".