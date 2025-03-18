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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روبيو يحمل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
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حمّل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران مسؤولية هجمات جماعة “الحوثيين” اليمنية على السفن الأمريكية.

وقال روبيو في حديث لإذاعة "فوكس نيوز راديو"، يوم الاثنين: "ما كان للحوثيين أن يهددوا أسطولنا والسفن التجارية بدون دعم من إيران. وهم تعلموا صناعة المسيرات والأنظمة المتطورة المضادة للسفن، لكن التكنولوجيا والتمويل يأتيان من إيران".

واعتبر روبيو أنه "لولا إيران لكانت تهديدات الحوثيين تقتصر على صراعات داخل اليمن وحسب".

وأضاف أن من الضروري "محاسبة إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس ترامب أعلن بوضوح أن إيران ستواجه عواقب في حال استمرار الهجمات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستعتبر أي هجمات من قبل الحوثيين هجمات إيرانية، وتوعد إيران بـ "عواقب وخيمة".

وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو إيران هجمات الحوثيين السفن الأمريكية