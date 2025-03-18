تفاصيل مصرع وإصابة 33 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق الواحات

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع شخصين وإصابة ٣١ شخص في انقلاب ميني باص بالقرب من الكيلو ١٣٥- طريق الواحات، وأمرت بالتصريح بدفن جثث الضحايا، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا للاستماع لإفادتهم حول ملابسات الحادث، كما كلفت لجنة هندسية وفنية لفحص المركبة لمعرفة سبب انقلابها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على سائق الاتوبيس والذي أصيب في الحادث وإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة ما إذا كان متعاطي للمواد المخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق الواحات أسفر عن سقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتها سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الحادث عبارة عن انقلاب أتوبيس كان يقل ٥٠ راكبًا، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٣١ شخصًا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.