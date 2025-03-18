النيران قتلته وأحرقت المكان.. كواليس مصرع عامل في حريق شقة بحدائق أكتوبر

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها حول مصرع عامل في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعدما تبين من تقرير الطب الشرعي أن الحريق كان سبب الوفاة.

كما كلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق، الذي التهم معظم محتويات الشقة، لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

تمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع عامل جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.