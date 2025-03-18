بعد 10 أيام من الجريمة.. أمن الدقهلية يكشف اللغز ويضبط قاتل سيدة السنبلاوين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين من كشف غموض العثور على سيدة مكبلة اليدين والقدمين ومقتولة داخل مسكنها، وسرقة مبالغ مالية بحوزتها كانت تستعد لتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المحتاجين، ليتبين قيام عامل خرده بارتكاب الواقعة وسرقة الأموال.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، الجمعة قبل الماضية إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أهالي حي البستان "دائرة المركز" بالعثور على جارتهم داخل مسكنها جثة هامدة ومقيدة اليدين والقدمين ومكممة الفم بشريط لاصق.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى " هناء. م. ا"، وشهرتها " أم إبراهيم " في العقد الرابع من عمرها مقيدة اليدين والقدمين، وفمها مكمم بلاصق طبي.

وجرى إيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

ولأهمية الواقعة كلف مدير المباحث الجنائية ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية تنسيقًا مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من كشف غموض الواقعة وملابساتها والمتورط في ارتكابها.

فيما توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى" خالد. ط " 38 عامًا، ويعمل في مجال جمع الخردة وتربطه علاقة عمل بزوج المتوفاة ويقيم مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وله محل إقامة آخر بقرية برج النور العرب دائرة مركز السنبلاوين.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر اعترف بارتكاب الواقعة.

وأوضح المتهم أنه تربطه علاقة عمل بزوج الضحية ووقعت خلافات فيما بينهم بسبب العمل ثم عاد إليها مرة أخرى فجر يوم الجريمة، وقام بلصق فمها وشل حركتها وتقييد قدميها ويديها وانهى حياتها وسرقة ما بحوزتها من أموال كانت أعدتها لشراء شنط رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.