منتخب مصر يخوض مرانه الثاني باستاد القاهرة استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، مرانه الثاني باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهد معسكر المنتخب الوطني يوم الإثنين، انضمام سداسي النادي الأهلي محمد الشناوي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران اليوم.

ويخوض منتخب مصر مرانه عصر اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة على أن تسافر بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء نفس اليوم إلى المغرب لخوض مباراة اثيوبيا.