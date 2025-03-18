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الثلاثاء 18 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

حددها القانون.. ماذا تعرف عن أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

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نص قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في:

1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.

2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5-  التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.
6-  التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.
 9 - تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.
10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.
11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل.
14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.

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