حددها القانون.. ماذا تعرف عن أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

نص قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في:
1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.
2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5- التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.
6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.
9 - تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.
10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.
11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل.
14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.