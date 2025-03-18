حددها القانون.. ماذا تعرف عن أنواع تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

نص قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في:

1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.

2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

5- التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.

6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.

9 - تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.

10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.

11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.

12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل.

14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.