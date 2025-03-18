الاحتلال يقتحم عددًا من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة

الثلاثاء 18/مارس/2025 - 01:05 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عددًا من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي دورا القرع وعين سينيا شمال رام الله، وبلدة دير دبوان شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال دققت في هويات الخارجين من مدينة رام الله على الحاجز العسكري المقام عند مدخل عين سينيا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم الجلزون شمال رام الله وداهمت منزلًا وفتشته دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما اقتحمت قرية بدرس غرب رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.