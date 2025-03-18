قوات الاحتلال تستولى على منزل في جلبون ويحوله لثكنة عسكرية

الثلاثاء 18/مارس/2025 - 01:02 ص

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، على منزل في بلدة جلبون شرق جنين، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن غالب أبو الرب وعائلته على مغادرة منزلهم في جلبون وأبلغته بتحويله لثكنة عسكرية لمدة ثلاثة أيام، كما استولت على منزل نجله محمد أبو الرب وتمركزت فيه ومنعت أصحابه من مغادرته.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت في وقت سابق من اليوم بإخلاء نحو 120 دونما من أراضي جلبون المزروعة بأشجار زيتون.

وتتعرض بلدة جلبون لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة المنازل وتحويلها لثكنات عسكرية.