وفقًا للقانون.. تعرف على فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في:

تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية :

1- تأمينات الحياة.

2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.

3 - تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .

4 - تأمين دفعات التقاعد.

5- عمليات تكوين الأموال.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس أمس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.