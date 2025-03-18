ترامب يعلن "مرحلة حاسمة" من محادثات السلام في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن "مرحلة حاسمة" من محادثات السلام في أوكرانيا.

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا اتصال بالغ الأهمية مع بوتين، لقد وصلنا إلى مرحلة حساسة للغاية، ونريد إنهاء قضية روسيا وأوكرانيا برمتها، وأعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، والجميع يريدون ذلك، إنه دَين هائل".

وأضاف ترامب ردا على سؤال حول المواضيع التي سيناقشها مع بوتين: "لا أريد مناقشة شيء، يجب أن أبرم الاتفاق. هناك نحو ألفي شخص يقتلون أسبوعيا. يجب أن نبرم هذا الاتفاق، وهذا كل ما أفكر فيه".

وتابع: "جو بايدن منح 350 مليار دولار لأوكرانيا. وما كان ينبغي عليه فعل ذلك. لم يكن الأمر مضمونا. منحت أوروبا 100 مليار دولار، وكان ذلك على شكل قرض. سيستردون أموالهم، ويجب عليهم فعل ذلك. جو بايدن كان غير كفء، وكان ذلك مؤسفا. لقد أنفق 350 مليار دولار، وكان بإمكاننا إعادة بناء أسطولنا البحري بالكامل بها".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضير جار لمكالمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب الهاتفية غدا الثلاثاء لافتا إلى أنها ستركز أساسا على تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد أعلن مؤخرا نيته إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء 18 مارس.

وأضاف: "سنبحث مع بوتين قضية الأراضي والمحطات النووية في أوكرانيا.. قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدا".

وفي وقت سابق من شهر فبراير الماضي جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف الساعة اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للتفاوض حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.

وقال الكرملين إن الزعيمين بحثا تبادل الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.