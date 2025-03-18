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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص بطلق خرطوش في العين خلال مشاجرة بقرية في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص برش خرطوش جراء نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية بشلا مركز ميت غمر وجرى تحويل المصابين إلى مستشفى رمد المنصورة بعد أن تعرضت أعينهم للإصابات.
كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع مشاجرة استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بقرية بشلا "دائرة المركز" ووجود مصابين.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال بين عدد من الأشخاص بالقرية واستخدام أحد طرفي الواقعة سلاح ناري "فرد خرطوش" أطلق منه عيار تسبب في إصابة كلا من: " مصطفى عماد مصطفى 19 عاما، بطلق خرطوش، أحمد وليد محمد، 20عاما، مصاب بطلق خرطوش،  شرين السيد احمد 27 عاما مصابة بطلق خرطوش، حسيني محمد حسيني، 18عاما، مصاب بطلق خرطوش، سعد مرسي أبو زيد 16 عاما، بطلق خرطوش، حسن ياسر محمد 13 عاما، الإصابة بطلق خرطوش، احمد السعيد السيد، 7 أعوام مصاب بطلق خرطوش.
تم تحويل 6 مصابين إلى مستشفى رمد المنصورة بعد إصابتهم في العين، بينما تم تحويل الطفلة إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وضبط المتورط في إطلاق النار والسلاح الناري المستخدم.

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