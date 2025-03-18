"تعليم الفيوم" تحقق في واقعة اختفاء أحذية طلاب أثناء صلاة الظهر بمدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن فتح تحقيق رسمي بشأن الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام مدير إحدى المدارس بإخفاء أحذية الطالبات أثناء أدائهن صلاة الظهر.

وجاء ذلك بعد تداول خبر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محافظة الفيوم، بشأن قيام وكيلة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بتخبئة أحذية الطالبات أثناء أدائهن صلاة الظهر.

الأمر الذي أثار غضب راود فيس بوك، واستيائهم من هذا التصرف الذي وُصفه البعض بغير اللائق. ووفقًا لما تم تداوله.

وفي سياق متصل قرر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تشكيل لجنه فورا للتحقيق في هذه الشكوى ردود فعل الأهالي القلق.

كما كشفت مديرية التربية والتعليم في الفيوم أنها تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف المعنية.

وأكدت المديرية بأنها ستكشف عما تسفر عنه التحقيقات عن نتائج التحقيق خلال الأيام القادمة، وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي لضمان الشفافية وطمأنة الأهالي.