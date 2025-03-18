وزير خارجية أوكرانيا يناقش خطوات السلام مع رئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيا، الإثنين، أنه التقى خلال زيارة العمل التي قام بها إلى الهند، بنظيرته السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، ماركوس بيريستريلو.

وقال سيبيا -في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الطرفين ناقشا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز السلام.

وأشار سيبيا إلى أنه أطلع بيريستريلو -خلال حديثه معه- على الجهود الدبلوماسية الأوكرانية الرامية إلى تعزيز السلام عقب اجتماع جدة، وأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

كما ناقش وزير الخارجية الأوكراني، خلال لقائه بماريا مالمر ستينرجارد في نيودلهي، التطورات الدبلوماسية بعد اجتماع جدة والخطوات اللازمة لتعزيز مكانة أوكرانيا مثل تشديد العقوبات على روسيا، والاستفادة الكاملة من أصولها المجمدة.