بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين بالغربية

شهد مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية أمام كوبري ميت ميمون وقوع حادث تصادم سيارتين أسفر عن إصابة 11 أشخاص وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بورود بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أمام كوبري مين الليمون في نطاق مركز ومدينة السنطة وأنباء عن مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز السنطة وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 11 أشخاص بكسور وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وهم محمد كمال المرسى 31 سنة -اشتباه كسر بالزراع الايسر تامر محمد خضر 42 سنة -سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، اشرف عبدالعزيز عبدالستار 10سنوات اشتباه كسر بالعمود الفقري وما بعد الارتجاج، عبدالحميد تامر زكريا 50 سنة،اشتباه كسر بالعمود الفقري،مدحت الغمرى شهيب 47 سنة،اشتباه كسر بالزراع الايسر، تامر زكريا العيسوى 46 سنة،اشتباه ما بعد الارتجاج،محمد طلبه إسماعيل 47 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، اشرف حلمى جرامون 57سنة - سحجات وكدمات متفرقه بالجسم ،محمد الصابرى البوصى 42 سنة .

جرح قطعى بفروه الراس حوالي 5سم، أحمد حسين حماسي 38 سنة،سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، عبدالرحمن عبد الرحمن 35سنة، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، جرى نقل المصابين إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية.