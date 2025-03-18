أحمد عيد عبدالملك: من مصلحة حسام حسن تواجد إمام عاشور في المنتخب

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأحق بالتواجد في قائمة منتخب مصر.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة "etc":" أنا ليس مع ضم أحمد نبيل كوكا، في قائمة منتخب مصر، ولكن حسام حسن، محكوم بسبب إصابة محمد حمدي وأحمد فتوح".

وشدد:" محمد حمدي، ومصطفى العش يستطيعان اللعب في الجبهة اليسرى، ويجب تجهيزهم للمنتخب في الفترة القادمة".

وأضاف:" الأحق كان تواجد إمام عاشور، في منتخب مصر، على حساب محمود صابر، وهو يؤدي بشكل جيد مع الأهلي ومؤثر وهو هداف الأهلي".

وواصل:" محمود صابر، لا يقدم مستوى جيد في الفترة الأخيرة، وليس أساسي في سموحة حاليًا، ومن مصلحة حسام حسن، تواجد إمام عاشور".

وأكمل:" حسام حسن، يعد جيل جديد للمنتخب، بتواجد عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي، والجماهير بعدت عن التواجد في المدرجات في مباريات منتخب مصر".

وأردف:" استبعاد إمام عاشور، ليس لأسباب فنية، وعمر جابر، كان يستحق أيضًا التواجد في قائمة المنتخب".