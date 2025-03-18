أحمد عيد عبدالملك: ما يحدث مع زيزو في الزمالك غير طبيعي

انتقد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة "etc": " زيزو، من أفضل لاعبي الدوري المصري وإفريقيا، ومن الطبيعي أن يتلقى عروض، ولكن من غير الطبيعي أن تتركه الإدارة حتى الأن بدون تجديد عقده".

وتابع: " الإدارة جددت عقود بنتايك وعمر جابر، وتركت زيزو، والزمالك يعاني من أزمة في مركز الجناح، ويبحث عن لاعب، وفي حالة رحيل زيزو، سيكون البحث عن لاعبان".

وعن أزمة القمة قال: " إدارة الزمالك، تصرفت بذكاء في أزمة مباراة القمة".

وشدد:" كأس عاصمة مصر، فرصة جيدة للأندية، خاصة وأنها فرصة للمشاركة في السوبر المصري".

وأتم:" المنافسة في دوري الهبوط صعبة، ومشتعلة بين الأندية، ولا نعرف هل سيهبط ناديين في نهاية الموسم أم نادي واحد، وننتظر حسابات رابطة الأندية".