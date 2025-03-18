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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد عادل: الأندية الشعبية تعاني بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين

أحمد عادل، نجم النادي
أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق
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أكد أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأندية الشعبية تعاني بسبب قلة الموارد المالية، وارتفاع قيمة عقود اللاعبين.
وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة  "etc": " الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري، غريبه، وهناك أخطاء يتم احتسابها في مباريات ولا يتم احتسابها في قرارات أخري، والحكام لا تستعين بالفار".
وتابع: " الأندية الشعبية تعاني، بسبب قلة الموارد المالية، والأندية تضررت بسبب قيمة عقود اللاعبين، ويجب على اتحاد الكرة وضع معيار للعقود، والاتحاد والمصري يسيران بشكل جيد بسبب دعم محمد مصيلحي وكامل أبو علي".

أحمد عادل النادي الأهلي السابق