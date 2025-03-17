نشوى مصطفى مشيدة بـ"قطايف": فرحانة لأخويا سامح حسين

أشادت الفنانة نشوى مصطفى، ببرنامج “قطايف” الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر منصة يوتيوب وحاز على إعجاب واسع منذ بداية رمضان.

وقالت مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: “فرحانة من قلبى لاخويا سامح حسين - تكريم التلفزيون المصرى وتكريم وزارة الاوقاف وصفحة رياسة الوزراء اللي نزلت خبر تكريمه على صفحتها ودعوة سامح لافطار القوات المسلحة مع سيادة الرئيس ودعم سيادته زي ما قال لكل ماهو جاد ينفع المجتمع والاهم الجمهور العظيم الراقى اللي بسببه قطايف بقى العمل الاهم على مستوى المشاهدات مش بس جمهور مصر لاء جمهور العالم العربى كله - كل ده بسبب واحد وهو ان سامح وكل الافاضل اللي ورا البرنامج كان الله هو مقصدهم ومن كان الله همه كفاه الله ما اهمه”.

في هذا السياق، يقدم الفنان سامح حسين خلال محتواه مجموعة من النصائح وذلك من خبرته الحياتية وهي نصائح موجهة لجميع الأعمار.