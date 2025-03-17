عصام الروبي: صلاح البال يبدأ بالاحتواء وحسن العشرة

أكد الدكتور عصام الروبي، من علماء وزارة الأوقاف، أن صلاح البال لا يتحقق إلا من خلال الاحتواء وحسن العشرة، مشددًا على أهمية تطبيق هذا النهج في حياتنا اليومية، سواء في علاقتنا مع آبائنا وأمهاتنا، أو مع أزواجنا وأبنائنا.



وأوضح الدكتور الروبي خلال حلقة برنامج "وأصلح بالهم"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين،أن الاحتواء يبدأ مع الوالدين، حيث يجب على الأبناء التعامل مع آبائهم برفق ولين، والابتعاد عن أي سلوك قد يتسبب في إحزانهم، مشيرًا إلى أن مجرد تقديم الاحترام والتقدير لهما، والابتعاد عن الهواتف أثناء الجلوس معهما، يمكن أن يحقق فارقًا كبيرًا في العلاقة الأسرية.



كما دعا الأزواج إلى التحلي بالصبر والتسامح في تعاملهم مع زوجاتهم، مؤكدًا أن حسن العشرة يقتضي الإحسان حتى في حالة الإساءة، والتفاني في إسعاد الشريك دون انتظار مقابل ناصحا الزوجات بأن يحرصن على طاعة أزواجهن بالحسنى، اقتداءً بتعاليم النبي محمد ﷺ.

