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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مستقبل وطن" يكرم 800 طفل من حفظة القرآن الكريم بالمنيا.. صور

عمرتان ونص مليون جنية جوائز مالية

مستقبل وطن يكرم 800
مستقبل وطن يكرم 800 طفل من حفظة القرآن الكريم بالمنيا
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نظّمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمركز سمالوط، شمال المنيا، حفلًا كبيرًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث تم تكريم 800 طفل وطفلة، بالإضافة إلى إجراء سحب على رحلتي عمرة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب "مستقبل وطن" بالمنيا، والنائب اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الأمن القومي، والنائب توحيد تامر، والنائب مجدي ملك، أعضاء مجلس النواب عن دائرة سمالوط، والمهندس عويس الغرياني، رئيس المركز، ونائبه أحمد عمران، والعمدة محمود فوزي، أمين مركز سمالوط، إضافةً إلى أعضاء هيئة الحزب بالمحافظة، ومركز سمالوط، وقرية منقطين، وشيخ بلدتها محمد عبد العال.

أكد النائب محمد نشأت، ان الحزب يبذل اقصى جهده في دعم الدولة المصرية، ومواكبة حياة كريمة، ويسعى الى التطوير والتغيير، مقدما دعمه للشباب وللمرأة المصرية.

وعقد الحفل بعزبة المقدم بقرية منقطين ضيافة محمد رمضان، في جو يسوده المحبة، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم السلام الجمهوري، وكلمات السادة الحضور.

وتطرق الحفل، بتكريم 800 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بشهائد تقدير وجوائز مالية قدرت بأكثر من نصف مليون جنية تبرع بها محمد رمضان، وشهد الحفل عروض من أطفال الأزهر والأطفال من الحفظة.

وفازت برحلة العمرة سيدتان وام محمد والدة الشيخ احمد شعبان سيف، وايمان سمير فهمى.

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