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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: روسيا تقبلت عرض الهدنة مع أوكرانيا بحذر

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية، إن روسيا تعاملت بحذر مع عرض الهدنة مع أوكرانيا.


وأضافت خلال لقائها في برنامج "ملف اليوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدنة المقترحة لا ترقى إلى مستوى التوقعات الروسية، مشيرةً إلى وجود مخاوف من أن تكون مجرد فرصة لكييف لاستجماع قواها.


وتابعت، أن روسيا تحقق تقدّمًا على مختلف الجبهات، خصوصًا في جبهة كورسك، حيث تعاني القوات الأوكرانية من تراجع كبير وحصار للجنود. لذا، هناك شكوك روسية حول نوايا كييف في استغلال الهدنة لإعادة ترتيب صفوفها.


وأكدت الشيخ أن موسكو كانت تطمح إلى اتفاق دائم ونهائي للتسوية، موضحةً أن الرئيس بوتين يقدّر جهود ترامب، ولذلك جاء رد الفعل الروسي حذرًا لتجنّب أي صدام معه.

https://www.youtube.com/watch?v=v6ugPWfmogY

استاذة العلوم السياسية القوات الأوكرانية العلوم السياسية