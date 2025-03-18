تشميع وإغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية في دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن إطلاق حملات على مراكز الدروس الخصوصية في نطاق مدينة دمياط، بالإضافة إلى تنفيذ حملات متتالية لاستهداف الأنشطة غير القانونية في جميع مدن المحافظة، وذلك في إطار التنسيق بين محافظة دمياط وهيئة الرقابة الإدارية، وبمتابعة من محافظ دمياط.

تم تنفيذ حملات على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مدينة دمياط، وجاءت الحملة بقيادة إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة وبمرافقة ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع كهرباء دمياط.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المراكز لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين من الضرائب وأيضًا اتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء حيال تغيير نشاط الأماكن من سكني إلى تجارى.

يأتي هذا في إطار خطة تستهدف الأنشطة غير القانونية بكافة مدن المحافظة خلال الفترة القادمة، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والجهات الرقابية لإعلاء مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة صور الخروج عن القانون.

تم شن حملة مكثفة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بحي أول مدينة دمياط وفقا لتعليمات سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمتابعة عصمت الأطروش نائب رئيس مجلس المدينة، وبمشاركة عادل جلال رئيس الحي، ومسئول قسم رخص المحلات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بتنفيذ حملة مكثفة علي مراكز الدروس الخصوصية السناتر لمواجهة الظاهرة غير القانونية التي تؤثر علي العملية التعليمية الرسمية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من هذه المراكز التي تعمل بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتهدف هذه الحملة إلي ضبط المنظومة التعليمية وتعزيز دور المدارس كمؤسسات تعليمية ورسمية.

وجاءت الحملة بقيادة إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة وبمرافقة ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع كهرباء دمياط حيث تم تشميع المراكز المخالفة للدروس الخصوصية في نطاق ميدان سرور في محافظة دمياط اليوم.