مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول الأحوال المدنية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بتضرر عدد من المواطنين من القائمين على أحد المكاتب النموذجية للأحوال المدنية بمحافظة الإسكندرية لعدم السماح لهم بالدخول لإنهاء معاملتهم.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 الجارى تواجد عدد من المواطنين أمام المكتب المشار إليه قبل بدء مواعيد العمل الرسمية المقررة خلال شهر رمضان، حيث تم توجيههم بالإنتظار لحين إنتظام العمل بالمكتب وحال توافد الموظفين للدخول لمقر عملهم إعتقد أحد الأشخاص بدء العمل وتم إفهامه بطبيعة عمل المذكورين حيث أبدى تفهمه، وعقب بدء العمل تم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمترددين على المكتب فى سهولة ويسر دون أية شكاوى.

وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإخوان الإرهابية من تزييف للحقائق وإختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة، وهو ما يعيه الشعب المصرى.