"بنتاجون": استهدفنا مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنها استهجدفت مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وأوضحت البنتاجون، أنّ كل الخيارات مطروحة خلال استهداف مواقع الحوثيين، مشيرةً، إلى أنّ إيران هي الداعم الرئيسي للحوثيين.



وواصلت: "مستمرون في استهداف مراكز القيادة للحوثيين التي تهدد سفننا، واستهدفنا عددا من مراكز القيادة للحوثيين باليمن".



وأردفت: "العملية ضد الحوثيين ستنتهي عندما يوقفوا هجماتهم على سفننا، وسنرد على الحوثيين بقوة مميتة حتى نحقق أهدافنا، ومستمرون في منع الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا".