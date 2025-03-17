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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"بنتاجون": استهدفنا مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين

الضربات الأمريكية
الضربات الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنها استهجدفت مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات ومراكز قيادة وتحكم للحوثيين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وأوضحت البنتاجون، أنّ كل الخيارات مطروحة خلال استهداف مواقع الحوثيين، مشيرةً، إلى أنّ إيران هي الداعم الرئيسي للحوثيين.


وواصلت: "مستمرون في استهداف مراكز القيادة للحوثيين التي تهدد سفننا، واستهدفنا عددا من مراكز القيادة للحوثيين باليمن".


وأردفت: "العملية ضد الحوثيين ستنتهي عندما يوقفوا هجماتهم على سفننا، وسنرد على الحوثيين بقوة مميتة حتى نحقق أهدافنا، ومستمرون في منع الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا".

وزارة الدفاع الأمريكية للحوثيين