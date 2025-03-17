عبد القادر الشهراني: شارع المعز يظل مُعبرًا عن عادات وتقاليد شهر رمضان

أكد عبد القادر الشهراني، صانع المحتوى الشهير، أن شارع المعز يضم أهم الآثار الإسلامية الموجودة في القاهرة ويزداد زينة وقيمة في شهر رمضان الكريم لأهمية تلك الآثار التي تعكس عمق الثقافة الإسلامية وتراثها الغني، فضلا عن تميزه بأجواء هادئة تعطي لمسة من السكينة والروحانية التي تشتهر بها ليالي رمضان.

وأضاف “الشهراني”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة والناس”، أن الزائرين يستمتعون بمظاهر الاحتفال في شارع المعز وجو رمضاني يربط بين الحاضر والماضي لاحتواءه على العديد من مظاهر التاريخ الإسلامي مثل المساجد والقصور وكذلك حضور بعض موالد الأولياء ليظل الشارع مُعبرًا عن عادات وتقاليد الشهر الفضيل.

وأوضح أن مصر تتمتع بروح وطبيعة خاصة في شهر رمضان الكريم؛ حيث تجمع بين الجانب الروحاني والترفيهي، إضافة إلى أنماط ومقومات سياحية مختلفة لجذب سائحي السوق العربية وتشحيعهم على زيارة مصر خلال شهر رمضان المعظم وأيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بتجارب سياحية فريدة ومتميزة؛ كما تروج أيضا للسياحة الداخلية وتدعو المصريين للاستمتاع بالأجواء المتميزة للشهر الفضيل.

وأكد أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية باتت مهمة جدا؛ خاصة وأنها مستمرة طوال العام وليست مقصورة على موسم محدد، وأن تعدد أنماط السياحة في مصر من ثقافية وعلاجية إضافة إلى السياحة الترفيهية أسهمت في جذب شرائح جديدة من السياح العرب من صغار السن لزيارة مصرن لا سيما إلى المدن السياحية الجديدة مثل العلمين الجديدة والجونة، إضافة إلى شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.