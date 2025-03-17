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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوجلبان يدرس الدفع بكافة عناصر الفريق لمواجهة زد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يدرس أنيس بوجلبان المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي، في الفترة الحالية استغلال كافة عناصر الفريق خلال مباراته المقبلة مع فريق زد خلال منافسات الجولة الاولى من بطولة كأس مصر، وذلك من خلال مشاركة عناصر من دكة البدلاء، بغرض الوقوف على مستواهم وتحسينهم.

يأتي ذلك القرار بعد التعادل السلبي الذي احرزه الفريق مع نظيره بيراميدز في الدوري .

وواصل الفريق المصري البورسعيدي بقيادة أنيس بوجلبان تدريباته، على استاد الكلية الحربية وذلك في اطار الاستعاداد لمباراته القادمة .

ومن المقرر أن يلتقي الفريق المصري مع نظيره فريق زد ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي المصري وزد مساء الاربعاء المقبل على استاد السويس الجديد.

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