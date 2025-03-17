حمادة هلال يكشف حقيقة وجود طلاسم في مسلسل المداح

تحدث الفنان حمادة هلال عن ما تردد مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طلاسم خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، مؤكدا أن هذا الأمر عارً تمامًا عن الصحة، وأن هناك من يروج لمثل تلك الشائعات بسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

وأشار حمادة هلال في تصريحات صحفية، إلى أنه إذا كانت هناك طلاسم فأن من سوف يتأثر بها هو الفنان نفسه، وهذا يؤكد أن هناك من يروج الشائعات ولكن هذا لم يؤثر علي المسلسل واستمر العمل في تحقيق النجاح.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.