اجتماع طارئ في اتحاد الكرة الطائرة لبحث عقوبة لاعب الزمالك

يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر اجتماع طاريء في الوقت الحالي لتوقيع عقوبة علي لاعب الزمالك محمد مصطفى لعبة بعد التصرفات التي بدرت منه تجاه جماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس في في سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المنتظر أن تخرج العقوبة علي اللاعب بعد قليل.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري للكرة الطائرة ضد محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك، وذلك بسبب التصرفات التي بدرت منه تجاه جماهير الأهلي خلال مباراة الفريقين أمس.

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للدور النهائي.

حسم فريق الزمالك الشوط الأول بنتيجة (25-19)

وعاد الأهلي وحسم الشوط بصعوبة بنتيجة (28-26) وواصل الأحمر التفوق وفاز بالشوط الثالث سيطر الأهلي بنتيجة (25-20) واستطاع الأهلي حسم المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة (25-21).

وسيلتقي الفريقان مجددا غدا الثلاثاء على نفس الصالة لحسم هوية المتأهل.