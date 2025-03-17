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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دراما رمضان.. تامر شلتوت يخطف ابن شقيقة أحمد مكي بالحلقة الثانية من "الغاوي"

أحمد مكي
أحمد مكي
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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الغاوي أحداث مثيرة، حيث يبدأ تامر شلتوت رحلة البحث عن أحمد مكي بعد استيلائه على أموال الخواجة، الذي يعتبر شلتوت ذراعه اليمنى.

وبعد تعذر تامر شلتوت العثور على أحمد مكي، يتوجه إلى منزله من أجل تفتيشه، وبعدها يقوم بخطف ابن شقيقة مكي لإجباره على إرجاع المسروقات التي حصل عليها من الخواجة.
تدور قصة المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، يقرر شمس التوبة عن البلطجة والجريمة التي كان يمارسها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل "الغاوي" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة  أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

أحمد مكي مسلسل الغاوى دراما رمضان