تصفيات كأس العالم.. وزير الرياضة يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم الدعم والمساندة لمنتخب مصر الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، قبل مباراتيه المرتقبتين أمام إثيوبيا وسيراليون، المقرر إقامتهما يومي 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة ، محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى، مشددًا على أهمية إسعاد الجماهير المصرية والتأهل إلى المونديال.

كما أشار إلى التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير الأجواء المناسبة للفريق، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يواصل استعداداته للمباراتين بتدريبات يومية في استاد القاهرة، قبل السفر إلى المغرب يوم 18 مارس لملاقاة منتخب إثيوبيا.