الحرية المصري يختتم الدورة الرمضانية لكرة القدم للعام الرابع

اختتم حزب الحرية المصري، الدورة الرمضانية لكرة القدم، والتي عقدت للعام الرابع على التوالي تحت رعاية الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، وذلك بحضور النائب أحمد مهني نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين بالحزب، والمستشار إكرامي راضي، الأمين المساعد لشؤون العضوية بالحزب، ومحمد حامد أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، والمستشار أحمد محرم فؤاد، رئيس محكمة دمنهور، والمستشار اسلام خضري، وعدد من الشخصيات العامة وكبار عائلات بشتيل.

ودارت الدورة الختامية بين فريق منتخب مصر وفريق منتخب بشتيل، وكانت تضمنت مشاركة عدد من الفرق المحلية المتميزة، تم تتويج فريق بشتيل، بطلا للدورة بعد مباراة مثيرة شهدت تنافسا كبير بين الفرق المشاركة، وشارك في التحكيم، كابتن محمد الغازي، كابتن، مني عطالله، كابتن أشرقت قنديل، كابتن محمد طارق.

وأثنى النائب أحمد مهني، على الدورة الرمضانية، قائلا: “شهدت الدورة هذا العام مستوى عالي من الأداء الرياضي، حيث أظهر اللاعبون مهارات رائعة وروح رياضية عالية طوال مباريات البطولة. كما أُقيمت العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية، التي عكست قيمة الشهر الفضيل في تعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع”.

وقال عيد عبد الهادي، إن الدورة الرمضانية لكرة القدم أصبحت حدث رياضي واجتماعي مهم في مجتمعنا، ونحن فخورون بما حققناه هذا العام من نجاحات على صعيد التنظيم والمشاركة، متوجها بالشكر لجميع الفرق المشاركة والجماهير التي كانت حاضرة لدعم فرقها. متطلعا إلى المزيد من النجاحات في الأعوام المقبلة."

فيما عبر اللاعبون عن سعادتهم بمستوى البطولة والتنظيم، مؤكدين أن مثل هذه الدورات تسهم في تعزيز الروابط بين الرياضيين والمجتمع في الشهر الفضيل.

وفي الختام تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز على اللاعبين المتميزين في حفل خاص حضره عدد من الشخصيات العامة.

وضم فريق منتخب مصر كلا من كابتن محمد صلاح مدير فني، للفريق، كابتن سمير كمونه لاعب النادي الأهلي، وكابتن مصطفى عفرتو لاعب النادي الأهلي، وكابتن محمد صديق، لاعب النادي الأهلي، وكابتن أحمد عبد الغني، لاعب نادي حرس الحدود، وكابتن سامح إسماعيل، لاعب نادي الزمالك.