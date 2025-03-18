محافظ قنا يشهد احتفال الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف قنا بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد علي كامل محمد، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مبارك أبو عامر، عضوا مجلس النواب، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من أبناء المحافظة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آياتٍ عطرة من القرآن الكريم، تلاها فضيلة الشيخ جمال عبد الحميد المناعي، ثم ألقى الدكتور محمد محمود عبد الرازق، ممثل مديرية الأوقاف، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى، والتي يأتي في مقدمتها الثقة بالله، والتوكل عليه، والإخلاص في طاعته، كما تحدث عن فضل الشهادة في سبيل الله ومنزلة الشهداء، مشيرًا إلى أن هذه الغزوة كانت يوم الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل، حيث نصر الله المسلمين نصرًا عظيمًا.

عقب ذلك، ألقى فضيلة الشيخ حسام حمد الله، ممثل الأزهر الشريف، كلمة أكد فيها أن الأخذ بالأسباب، وحسن التخطيط، والإعداد الجيد، هو السبيل إلى التقدم والنصر، مستشهدًا بما جسدته غزوة بدر من قيم التوكل على الله مقرونًا بالسعي والعمل.

واختتمت الاحتفالية بالابتهالات والأدعية الدينية التي قدمها فضيلة الشيخ محمود الفدار، في أجواء روحانية مليئة بالإيمان والخشوع.

وفي ختام الاحتفال، قدم محافظ قنا التهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية عامة، ولأبناء محافظة قنا خاصة، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على مصر وشعبها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.