محافظة الجيزة تشن حملة لإعادة الانضباط بمنطقة ناهيا ومزلقان بولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة جهودها لمنع التعديات على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين، بهدف تسهيل حركة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تنظيم حملات مستمرة على مدار اليوم بجميع أحياء ومراكز المحافظة، لتحقيق الانضباط في الشوارع وتوفير حرم آمن لحركة المارة.

وأوضح المحافظ أن حي بولاق الدكرور شهد اليوم حملة مكبرة بمنطقة ناهيا ومزلقان ناهيا لرفع كافة الإشغالات عن الطريق العام مع استمرار شن الحملات ووجود دوريات ليلية لمنع تجدد المخالفات خلال الفترة المسائية.

واطلع المحافظ على نتائج الحملة، التي أسفرت عن رفع نحو ٢٥٠ حالة إشغال متنوعة تضمنت عربات مأكولات تعيق حركة المرور وثلاجات وأستاندات عرض وكراسي، وترابيزات ومدرجات بضائع وبلدورات لحجز اماكن انتظار المركبات وغيرها من الإشغالات المتنوعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع تحرير المحاضر اللازمة.

وجاءت الحملة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق ما ساهم في فتح الطريق أمام حركة المارة.

وشدد محافظ الجيزة على استمرار الحملات طوال شهر رمضان المبارك، قبل وبعد الإفطار، لمنع المظاهر السلبية التي تعيق حركة المواطنين.