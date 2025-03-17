أشرف عبد الباقي مشيدا ببرنامج "قطايف": سامح حسين جدع ويعتمد عليه

أشاد الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامج “قطايف” الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر منصة يوتيوب وحاز على إعجاب واسع منذ بداية رمضان.

وكتب عبد الباقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "سامح حسين عامل برنامج حلو قوي اسمه قطايف.. وسامح بعتبره أخويا الصغير من يوم ماقابلته وهو عامل معايا دور صغير في مسرحية اسمها حلو وكداب شفت أنه هايبقي ممثل كوميدي شاطر وكان بيعمل مجهود كبير في اكتر من مجال جنب التمثيل وشاب جدع ويعتمد عليه".

وتابع: "لما اتعرض عليا فيلم لخمة راس رشحته واتقابلت انا وهو واشتغلنا علي الشخصية وحقق نجاح في الدور وده شجعني ارشحه في راجل وست ستات وبعدها ربنا كرمه لمجهوده وحبه للشغل وانطلق بعدها".

واستكمل: “وقت ماكنت بعمل مسرح مصر اتفقت معاه انتجله مسرحية للاطفال اسمها علي بابا وبرضه كان قد الثقة وحالياً لقيته عامل برنامج علي السوشيال ميديا هايل وهادي ومناسب جدا لرمضان ألف مبروك النجاح ياابو السماميح”.

في هذا السياق، يقدم الفنان سامح حسين خلال محتواه مجموعة من النصائح وذلك من خبرته الحياتية وهي نصائح موجهة لجميع الأعمار.