حبس متهم بدهس سيارة جاره بجرار زراعي في الدقهلية

قرر الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية تحت إشراف المستشار فخري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد ورود مذكرة تحريات إدارة البحث الجنائي حول قيامه باستقلال جرار زراعي ودهس سيارة جاره لوجود خلافات سابقة فيما بينهم.

وأمرت النيابة العامة بانتداب مهندس الفحص الفني لإجراء معاينة للتلفيات التي حدثت بسيارة المجني عليه وتحديد قيمتها، وسؤال شهود الواقعة من أهالي قرية دميرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من وجوع مشاجرة بقرية دميرة "دائرة المركز" وقيام شخص يستقل جرار زراعي بدهس سيارة جاره ووقوع اشتباكات بين الطرفين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين قيام "السعيد.م.ل" ـ مقيم قرية دميرة باستقلال جرار زراعي يمتلكه ودهس سيارة جاره ويدعى "أسامة.م.ل"، وذلك بعد تجدد خلافات الجيرة فيما بينهم نتيجة وجود خلاف بين والد الجاني والمجني عليه وصلت إلى ساحات القضاء وحصول المجني عليه على حكم بالبراءة مما أثار حفيظة "الجاني" وقيامه بدهس سيارة المجني عليه، ووقوع اشتباكات بين العائلتين استخدم فيها الأسلحة البيضاء.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط طرفي الواقعة والتحفظ على الجرار الزراعي والسيارة التي تعرضت للدهس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بقراراتها السابقة.