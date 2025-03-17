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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل تنظم إفطارا رمضانيا بحضور عدد من القيادات الدينية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أقامت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل “الهجانة سابقا” بالشراكة مع لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي احتفالية افطار جماعي اليوم الإثنين 17/ 3/ 2025 برعاية القس أمير شحاته راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل وبحضور الدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي وراعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس أسامة ناروز رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي، مع قيادات من السنودس والمجمع ولجنته التنفيذية. 
جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية على رأسهم الشيخ عرفات النجار، والشيخ محمد السبع، والشيخ أنور الكومي، والشيخ حسن عبد المجيد، ، والشيخ السيد الراجحي، والشيخ عمر حسين، والشيخ أشرف، والشيخ طاق النمر، والشيخ محمد أحمد، والقس عزيز جاد الرب، والقس عفت دانيال، والقس نبيل عبدالله من القسوس السودانيين.
شارك الحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية علي رأسهم الشيخ هادي مرجان عضو مجلس الشيوخ، ميلاد طلعت نيابة عن النائب محمد مصطفي السلاب، الدكتور محمود جبر أمين قسم أول وثاني حزب مستقبل وطن ولفيف من قيادات الحزب ، أحمد الصفتي أمين قسم ثالث حزب مستقبل وطن مع لفيف من قيادات الحزب ،  طارق محجوب أمين حزب حماة وطن ولفيف من قيادات الحزب. اللواء حمدي حسن و ناجي ياقوت عن تحالف مؤسسات وجمعيات م. نصر ومصر الجديدة. د. راندا فؤاد رئيس مؤسسة العائلة المقدسة، وبعض من القيادات الشعبية في مدينة الأمل.
تضمن اللقاء كلمات من الحضور أكدت على الترابط الوطني والحب الذي يجمع المصريين دون تفرقة وأن الله المُحب يبارك حياتنا بمحبتنا لبعضنا البعض وبنبذنا للكراهية والتعصب.

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الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل الهجانة لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي إفطار القس أمير شحاته راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل الدكتور القس نادي لبيب رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي الدكتور القس أسامة ناروز رئيس لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلي