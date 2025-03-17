بشرى سارة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة حول انكسار الموجة الحارة ، حيث هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غداً الثلاثاء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

واوضحت الارصاد انه اعتبارا من غدا الثلاثاء ستشهد البلاد انخفاض ملحوظ و تدريجي على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3-5) درجات.

واضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الثلاثاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 20 درجة.