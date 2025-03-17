اقرأ غدا في عدد البوابة: تصعيد متواصل بين الحوثي وأمريكا.. جماعة أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجومين على حاملة الطائرات هاري ترومان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 18 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وزير الأوقاف لـ "البوابة": نتصدى للإرهاب الفكري.. ونعالج جذوره العميقة

تصعيد متواصل بين الحوثي وأمريكا.. جماعة أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجومين على حاملة الطائرات هاري ترومان

الرئيس الأمريكي يعلن عن محادثة مرتقبة مع بوتين اليوم

طوابير الخبز ومياه الشرب المالحة.. منع المساعدات يعيد غزة إلى الوراء

دستور مؤقت أم أسلمة دائمة؟.. إعلان دستوري يكرس الصلاحيات في يد الرئيس ويستثني المكونات السورية من معادلة الحكم

"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن عن مقتل 9 أشخاص في غارات تركية

إيران: محتوى رسالة ترامب إلى طهران يتشابه مع تصريحاته